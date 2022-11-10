В распоряжении России есть все ресурсы, чтобы на протяжении ближайших трех лет полностью восстановить и даже приумножить свой военный потенциал. Мало того, за это время она может стать серьезной угрозой для Польши, считает отставной генерал польской армии Леон Коморницкий.

Он пояснил, что Запад на протяжении 20 лет отказывается адекватно оценивать Россию и ее возможности, но это придется сделать. Украинский конфликт, который выбивается из ряда противостояний прошлых лет, можно назвать уникальным случаем, затронувшим мировую энергетику и экономику.

Кроме того, в самой невыгодной ситуации оказались США, которые сейчас просто не могут допустить поражения Украины. Они ослабляют Россию, но одновременно с этим обеспечивают условия для стремительного усиления Китая, который назван главным противником Вашингтона.