В польском издании Gazeta Wyborcza появилась карта полета и падения зенитных ракет, запущенных украинской противовоздушной обороной. На ее основании журналисты заявили, что Киев специально ударил по территории Польши.

Они пояснили, что российская крылатая ракета должна была поразить Добротворскую ТЭЦ и летела точно по направлению к ней, не отклоняясь от курса.

Когда боезаряд приблизился на расстояние поражения, зенитно-ракетный комплекс С-300, находящийся во Львове, выпустил ракету для перехвата. Но вместо северо-восточного направления, она моментально улетела на запад и попала по приграничному району Польши.

Авторы публикации поясняют, что если бы зенитная ракета сменила направление в полете, можно было бы говорить о сбое или трагической случайности. Но она сразу полетела в направлении Польши, поэтому речь идет об умышленном ударе.