Как сообщает «Военное обозрение», польские СМИ выступили с резкой критикой в адрес Российской Федерации после ракетного обстрела территории Польши. Однако Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря президента РФ, заявил, что польские эксперты имеют полный доступ к осколкам ракет и могли бы сразу сообщить, что это украинские ракеты ЗРК С-300.

Тем не менее, официальные лица Польши ждут одобрения Вашингтона, какая из версий должна быть озвучена официально. Поэтому только после того, как Джо Байден заявил о непричастности ВС РФ к ракетному обстрелу, польские власти вынуждены были подтвердить эту информацию.

Но даже в этом случае, например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, даже не смотря на то, что ракеты были запущены Украиной, ответственность за данный инцидент лежит на России.

Польское издание Defence24 написало, что ответственность за произошедшее лежит исключительно на Российской Федерации, которая чувствует свою безнаказанность благодаря наличию ядерного оружия. Также в издании сообщают, что Россия должна ответить за этот инцидент. По мнению польского издания, лучшим ответом НАТО будет создание мощной системы ПВО в странах граничащих с Украиной для защиты своей территории от ракетных атак, а также части территории Украины.