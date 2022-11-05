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На территории Украины с самого начала спецоперации находятся польские наемники. Сперва их распределяли по украинским военным подразделениям, но сейчас в составе ВСУ имеются целые батальоны, составленные из поляков. Причем не исключено, что это боевики регулярной армии Польши, пишет издание «Свободная пресса».

Иностранцы настолько вольготно чувствуют себя на Украине, что начинают командовать даже боевиками националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Так некоторое время назад поляки отказались идти в наступление впереди азовцев, что привело к серьезному конфликту.

Авторы публикации поясняют, что украинские радикалы попытались вынудить поляков выполнить приказ с применением силы, но те дали отпор. В результате несколько «азовцев» погибло, еще несколько отделались только ранениями.

Подобные конфликты возникают все чаще, так как боевики ВСУ считают иностранцев пушечным мясом, пытаются прикрываться ними, как живым щитом. Иногда это заканчивается плохо, так как подготовленные наемники способны противостоять даже радикалам.

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