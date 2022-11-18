Падение двух ракет на территории Польши спровоцировали панику в Европе и заставили ее существенно усиливаться. Тем же занялись и Соединенные Штаты, для которых прилет украинских боезарядов стал лишь очередным поводом для расширения военного присутствия в регионе, пишет РИА Новости.

Напомним, что США еще до “ракетного инцидента” отправили в Средиземное море одну из своих авианосных групп. По факту, это своеобразные мобильные армии, которые могут задействовать истребители в любой точке планеты, а также хорошо обученный личный состав.

По мнению авторов публикации, Вашингтон такими действиями пытается показать силу не только России, но и своим союзникам, ввергнутым в панику после инцидента. Одновременно с этим США планируют усилить Польшу, на территорию которой прилетели ракеты, и Прибалтику. Все это должно стать дополнительными аргументами в отношениях с Россией.