Учеными было обнаружено, что часть деревьев, которые человек высаживает для восстановления лесов, погибают в течение первых пяти лет. Информация касается программы восстановления лесов в тропических и субтропических регионах. Специалисты опубликовали исследование по данной теме в британском научном издании The Royal Society Publishing.

Исследователями было изучено 176 лесных насаждений в Азии. Согласно их заключению, первые 18 % высаженных деревьев погибают еще в первый год своей жизни. А затем на протяжении еще 4-х лет показатель увеличивается до 44%.

Специалисты отмечают, что множество нюансов влияют на жизнеспособность деревьев. Это такие факторы, как место высадки деревьев, собственно разновидность деревьев, погода и уход. В исследовании отмечается, что саженцы деревьев, которые были посажены на открытой местности, трудно приживаются.

В такой местности процент гибели молодых деревьев очень высок. А вот те деревья, которые были посажены рядом со зрелыми сородичами, имеют больший шанс на выживание.