ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ракеты продолжают успешно достигать целей, с легкостью проходя сквозь украинскую противовоздушную оборону. И это при том, что Киев уже использует не только старые советские ЗРК, но еще и современные западные комплексы ПВО, рассказал “Комсомольской правде” военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он пояснил, что дело даже не в эффективности зенитно-ракетных комплексов, которые на Украину поставляют страны НАТО. Вполне вероятно, что они могли бы сбивать крылатые ракеты, если бы были частью эшелонированной системы противовоздушной обороны.

В настоящий момент создать такую систему не представляется возможным. Запад отправляет Киеву по 1-2 комплекса, которые управляются в автономном режиме и не могут быть интегрированы в систему ПВО Украины.

Для исправления этой ситуации нужно гораздо больше ЗРК. Кроме того, потребуется использование американской системы автоматического управления, способной создать надежный купол ПВО. Но даже в этом случае ракеты будут проходить систему и поражать цели.

Вам может понравиться

Военкор Котенок: Польша стала “жертвой дружественного огня” со стороны Украины

Рухнувшая на востоке Польши ракета, в результате чего погибли два человека, скорее всего, была запущена с территории Украины. Такое мнение высказал военкор Юрий Котенок в интервью “МК”. Он уточнил, что,

В Германии обеспокоены возможной зависимостью от вооружений из США

Суверенитет ФРГ в военной сфере находится под угрозой. Немецкий военно-промышленный комплекс может остаться не у дел, что чревато серьёзными последствиями. Об этом пишет издание Wirtschaftswoche – передаёт “Лента.ру”. В материале

Евросоюз в лице Германии и Франции готовится к войне с Россией

Германия и Франция после долгого сопротивления все же приняли многочисленные заявления ЕС о возможной войне с Россией и сейчас ведут подготовку к ней, сообщает издание РИА Новости. Журналисты поясняют, что