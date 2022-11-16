Российские ракеты продолжают успешно достигать целей, с легкостью проходя сквозь украинскую противовоздушную оборону. И это при том, что Киев уже использует не только старые советские ЗРК, но еще и современные западные комплексы ПВО, рассказал “Комсомольской правде” военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он пояснил, что дело даже не в эффективности зенитно-ракетных комплексов, которые на Украину поставляют страны НАТО. Вполне вероятно, что они могли бы сбивать крылатые ракеты, если бы были частью эшелонированной системы противовоздушной обороны.

В настоящий момент создать такую систему не представляется возможным. Запад отправляет Киеву по 1-2 комплекса, которые управляются в автономном режиме и не могут быть интегрированы в систему ПВО Украины.

Для исправления этой ситуации нужно гораздо больше ЗРК. Кроме того, потребуется использование американской системы автоматического управления, способной создать надежный купол ПВО. Но даже в этом случае ракеты будут проходить систему и поражать цели.