Ближе к зиме на территории Украины могут появиться войска Североатлантического альянса, считает политолог Алексей Живов. В своем телеграм-канале он написал, что скорее всего основные силы НАТО задействованы не будут, но блок может создать нечто вроде коалиции польских и румынских войск.

«НАТО по-прежнему будет оставлять себе окно безопасности от российского ядерного удара. Но с высокой долей вероятности, применение ядерных боеприпасов мы все равно увидим», – цитирует эксперта издание “Московский комсомолец”.

Он отметил, что создание «линии Вагнера» на Донбассе и «линии Суровикина» под Херсоном – это как раз меры противодействия возможному появлению войск НАТО на территории Украины. Также Живов уверен, что такой ход со стороны Альянса коренным образом изменит ситуацию в зоне СВО. Так как против него выйдет воевать вся Россия.