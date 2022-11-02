Киев очень активно использует возможности спутниковой системы Starlink, “подаренной” Илоном Маском, в ходе боевых действий. Однако российские удары по критической инфраструктуре ВСУ провоцируют серьезные сбои в ее работе, сообщил порталу “Взгляд” политолог Александр Перенджиев.

Он пояснил, что именно через “Старлинк” ВСУ получают разведывательную информацию, данные с беспилотных аппаратов и электронных средств наблюдения. Серьезные перебои в работе сети станут непреодолимым препятствием.

Кроме того, все устройства, используемые для разведки, наблюдения, корректировки огня и прочих целей, требуют подзарядки, осуществить которую при разрушенной энергосистеме становится все сложнее.

Центры принятия решений ВСУ сейчас не имеют возможности быстро получать и анализировать данные о положении на фронтах, что осложняет и принятие решений. Поэтому на многих участках линии соприкосновения ВС РФ постепенно перехватывают инициативу.