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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что зимой боевые действия замедлятся, что позволит Киеву дождаться прибытия из Великобритании обученных профессионалами боевиков, а также выполнить перегруппировку сил и провести ротацию. Это заявление прокомментировал военный эксперт Андрей Кошкин.

Он отметил, что Резников немного лукавит. На самом деле замедление боевых действий необходимо Украине, так как ВСУ к зиме не готовы. Украинские власти неоднократно обращались к Западу и просили о поставках зимнего обмундирования, которого в Киеве просто нет.

Кроме того, Соединенные Штаты все чаще говорят о проблемах на Тайване и, скорее всего, они вскоре начнут поставлять оружие этому островному государству. Для Украины останутся лишь крохи, поэтому боеспособность ВСУ заметно снизится.

Кошкин также обратил внимание на заявление секретаря СНБОУ Алексея Данилова, которое прямо противоположно высказыванию Резникова. Он сообщил, что Украина – не морозильная камера и поэтому ВСУ будут продолжать противостояние в любую погоду. Однако подобные противоречия между словами глав Минобороны, СНБО и даже президента Украины – частое явление, отметил аналитик.

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