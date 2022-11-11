Украинскому руководству терять нечего, поэтому там вполне могут решиться на авантюру и устроить боевые действия на территории России. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру – передаёт “МК”.

Ищенко пояснил, что ВСУ могут уже сейчас сформировать ударную группировку в 20-30 тысяч человек и начать движение на Москву. Эффект внезапности может позволить этой группировке только за одну ночь взять Белгород, Курск, Орёл или Брянск после чего двигаться в сторону столицы России, попутно перекрывая стратегические дороги. Ищенко уверен, что серьёзного сопротивления на первых порах украинские войска могут не встретить: на “дырке” в границе находятся только пограничники в отличии от выстроенной обороны в Донбассе, а обстреливать российские города ВС РФ вряд ли решатся.

При этом эффект от подобной операции для общественности Украины может оказаться большим, даже если сама авантюра закончится разгромом группировки. Киевский режим сможет сделать упор на том, что бои велись на российской территории, заметил Ищенко.