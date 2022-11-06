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Своим призывом к президенту Украины Зеленскому заявить о готовности вести переговоры с РФ Соединенные Штаты всего лишь хотят ввести в заблуждение Европу. На самом деле они не намерены заключать какие-либо соглашения с Россией и принимать ее условия, уверен политолог Павел Фельдман.

Он пояснил, что ряд европейских государств из-за энергетического и экономического кризиса уже готовы изменить свою позицию по отношению к России. Вашингтон это совершенно не устраивает и поэтому он делает подобные предложения Киеву, которые, как и следовало ожидать, тот просто отклоняет, передает Lenta.ru.

По мнению политолога, для США не составляет особого труда вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Для этого достаточно просто прекратить поставки западного оружия. Но Вашингтон не собирается этого делать. Такой подход лишь доказывает, что все призывы к Киеву – это имитация.

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