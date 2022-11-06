Уничтожение украинских предприятий, на которых изготавливаются боеприпасы, вполне можно отнести к значимым достижениям за последний период, рассказал политолог Евгений Михайлов. Он также отметил, что и на фронте российские ВС добиваются немалых успехов.

Политолог напомнил, что 2 и 3 ноября ВС РФ наносили удары по заводу «Коммунар» в Харькове, где производились ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Цеха были полностью уничтожены вместе со смертоносной продукцией.

Кроме того, ракетными ударами ликвидировано предприятие в Павлограде, которое осуществляло изготовление реактивных двигателей.

Подобные атаки не только негативно воздействуют на боевой дух ВСУ, но и лишают их возможности своевременно получать боеприпасы, ослабляя подразделения на передовой.