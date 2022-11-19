Соединенные Штаты после ракетного инцидента в Польше начали демонстрировать некую разумность и постепенно “убирают руку от Украины”. Фактически, они сливают Киев, но делают это постепенно, заявил политический эксперт Дмитрий Евстафьев.

Политолог напомнил, что президент США Джо Байден сразу опроверг обвинения в адрес России, которые звучали со стороны Украины, а также поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского. Позже он заявил, что РФ все же виновата в инциденте, но только косвенно, так как ракеты были украинскими.

По мнению Евстафьева, своими заявлениями Байден дал понять всему миру, что Киев утратил карт-бланш на новые провокации. Также он четко дал понять Зеленскому, что ни Соединенные Штаты, ни Европа, которая сейчас готова выполнить любую команду из Вашингтона, вписываться в эту и любые последующие провокационные действия Киева не собираются.