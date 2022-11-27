Негативное отношение к России в Польше сформировалось исторически. Но события прошлого столетия значительно усилили эффект, рассказал сербский журналист Марко Лакич в своей публикации в издании Politika.

Он напомнил, что именно Польша сыграла одну из ключевых ролей в поставках западного оружия на Украину. Она не только регулярно поддерживала требования Киева, но еще и предоставила часть своей территории в качестве своеобразного оружейного хаба.

Кроме того, тысячи военнослужащих из Польши сейчас участвуют в боевых действиях на Украине, притворяясь наемниками. Варшава также приняла миллионы беженцев из соседнего государства и предоставила им комфортные условия для проживания.

По мнению Лакича, страх перед Россией вынуждает Польшу называть русских исконными врагами. Причем укоренился он как раз в прошлом столетии, события которого поляки никак не могут оставить в прошлом.