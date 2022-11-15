На Украине крайне негативно отнеслись к заявлению американского генерала Марка Милли о возможных переговорах между Киевом и Москвой. Председатель Комитета начальников штабов ВС США ранее говорил, что переговорный процесс может начаться зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По данным СМИ, Милли в частности указал, что Украина не способна победить на поле боя, поэтому между Киевом и Москвой могут начаться переговоры. Такая позиция в самом Киеве вызвала негодование, отмечается в материале Politico. В то же время в публикации утверждается, что американские власти не заставляют Украину идти на переговоры в ближайшее время и заявляют о продолжении поставок вооружений Киеву.

Переговоры между Россией и Украиной начались весной, однако в апреле зашли в тупик. С тех пор переговорный процесс между Москвой и Киевом не возобновлялся.