ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине крайне негативно отнеслись к заявлению американского генерала Марка Милли о возможных переговорах между Киевом и Москвой. Председатель Комитета начальников штабов ВС США ранее говорил, что переговорный процесс может начаться зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По данным СМИ, Милли в частности указал, что Украина не способна победить на поле боя, поэтому между Киевом и Москвой могут начаться переговоры. Такая позиция в самом Киеве вызвала негодование, отмечается в материале Politico. В то же время в публикации утверждается, что американские власти не заставляют Украину идти на переговоры в ближайшее время и заявляют о продолжении поставок вооружений Киеву.

Переговоры между Россией и Украиной начались весной, однако в апреле зашли в тупик. С тех пор переговорный процесс между Москвой и Киевом не возобновлялся.

Вам может понравиться

Мизоками: ВС РФ за 5 месяцев не уничтожили ни одной РСЗО HIMARS

Американский военный эксперт-фантазер Кайл Мизоками рассказал, что российские ВС за 5 минувших месяцев так и не сумели уничтожить ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, как

Посольство России в Северной Корее назвало фейком информацию о пошиве КНДР формы для ВС РФ

Журналисту Radio Free Asia порекомендовали перепрофилироваться в писатели-фантасты после публикации о том, что Северная Корея изготавливает и поставляет России военное обмундирование. Представители RFA обратились в российское посольство с просьбой прокомментировать

В России создали сверхлёгкий шлем для военных

700 грамм. Таков вес нового шлема из композитных материалов, который создали в России. О новинке рассказал заместитель гендиректора предприятия-разработчика “Армоком” Олег Фаустов – передаёт РИА “Новости”. Сверхлёгкий шлем пока существует