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Президент Украины сменил риторику и выдвинул условия для переговоров с Россией под влиянием Белого дома. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуаций – передаёт РИА “Новости”.

8 ноября Владимир Зеленский в видеообращении озвучил условия для переговоров. Это восстановление целостности территории Украины, возмещение Россией всех убытков, уважение к Уставу ООН, гарантии безопасности и наказание военных преступников. По данным Politico, к готовности пойти на переговоры украинского лидера “мягко подтолкнула” администрация президента Джо Байдена, а также советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который посетил Киев незадолго до этого. При этом издание отмечает, что прямых указаний Зеленскому начать переговоры с Россией не звучало, высказывались заявления, что конфликт должен быть закончен “мирно и разумно”.

Переговоры между Москвой и Киевом стартовали ещё весной после начала специальной военной операции. Однако в апреле переговорный процесс зашёл в тупик. В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам, однако Украина решила не вести диалог.

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