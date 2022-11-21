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Важнейший партнёр в континентальной Европе и страна, которая наращивает военную мощь. Так в публикации издания Politico отзывается о Польше неназванный высокопоставленный военный чиновник США. В статье сообщается, что польскую армию, вероятно, можно считать “лучшей в Европе” – передаёт РИА “Новости”.

В публикации утверждается, что Польша вопреки представлениям других крупных европейских государств о том, что обычные войны – пережиток прошлого, продолжает укреплять армию. Кроме этого, в Вашингтоне отмечают, что Варшава довольно быстро включилась в поддержку Украины и в укрепление обороны восточных границ НАТО.

Германия же, по словам американского военного чиновника, хоть и остаётся ключевым партнёром США на европейском континенте, однако его эффективность постепенно снижается. Дело в том, что в Берлине идут “бесконечные дебаты” о том, как возрождать вооружённые силы и как укреплять оборону на фоне специальной военной операции России на Украине, подчеркнул источник Politico.

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