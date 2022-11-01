В начале ноября в США должны состояться выборы в Конгресс. Специалисты прогнозируют, что большинство мест в нём могут получит представители Республиканской партии. Такая перспектива не очень устраивает украинские власти. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на лоббиста Дэниела Вайдича – передаёт “Лента.ру”.

По словам Вайдича, в Киеве не переживают по поводу военных поставок в случае победы республиканцев – в администрации президента Зеленского полагают, что поставки вооружения и так будут продолжаться. Однако финансовая помощь Украине может быть ограничена – киевским властям придётся доказывать её необходимость республиканцам, отмечает Вайдич. А уже республиканцам придётся объяснять выделение миллиардов долларов Украине своим избирателями. Как отмечает специалист, сейчас Украина испытывает большую потребность в деньгах для восстановления разрушенной ВС РФ критически важной инфраструктуры.

Politico также не исключает, что после выборов в Конгресс военная помощь Украине может усилиться. Как пишет издание, Зеленский часто высказывает неудовлетворённость по поводу поставок и требует вооружения, которое не желает давать президент Джо Байден. При этом в Конгрессе заявления Зеленского встречают поддержку.