ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает американское издание Politico, в США с 1 января должен вступить в силу новый закон, направленный на снижение уровня инфляции. Однако страны Европейского союза готовятся к принятию ответных мер, что может привести к началу настоящей торговой войны между США и ЕС.

Европейские политики разочарованы тем фактом, что по сути их американские коллеги не идут по пути сотрудничества, а выбирают путь нарастания конфронтации между экономиками США и Европы.

Американское издание сообщает, что новый пакет субсидий и налоговых льгот, который направлен на поддержание «зеленого» бизнеса в США, в размере 369 миллиардов долларов вступит в силу уже 1 января 2023 года. Это приведет к тому, что европейскому бизнесу будет выгоднее перенести свои производственные мощности из Европы в США.

Например, европейские производители автомобилей и электромобилей в Германии и Франции уже начали сворачивать инвестиции в развитие производства на территории ЕС из-за высоких цен на энергоносители.

Поэтому в правительственных кругах Германии и Франции уже начало звучат мнение, что если им не удастся договориться с американскими коллегами мирным путем, то европейские чиновники также начнут принимать законы, направленные на укрепление промышленного сектора Европы за счет государственных инвестиций, сообщает издание Politico.

Вам может понравиться

Британцы призвали Сунака заняться Британией вместо посещения Киева

Как сообщает портал «Русская весна», премьер-министр Великобритании 19 ноября совершил официальный визит в столицу Украины Киев, где он встретился с президентом Зеленским. Если не брать во внимание посещение международного саммита

ВСУ сообщают об уничтожении российского самолета над Бахмутом при помощи ЗРК NASAMS

Как сообщает портал ctnews.ru со ссылкой на Авиа.про, в Сети была опубликована видеозапись представителями ВСУ, на которой запечатлен момент поражения военного самолета с помощью зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Украинская сторона заявила,

Зеленский, Мельник и Кулеба хотят столкнуть НАТО и Россию

Обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гутшкер опубликовал материал, в котором раскрыл намерения президента Украины и его помощников всеми способами вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Российской Федерацией. Об этом