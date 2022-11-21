Как сообщает американское издание Politico, в США с 1 января должен вступить в силу новый закон, направленный на снижение уровня инфляции. Однако страны Европейского союза готовятся к принятию ответных мер, что может привести к началу настоящей торговой войны между США и ЕС.

Европейские политики разочарованы тем фактом, что по сути их американские коллеги не идут по пути сотрудничества, а выбирают путь нарастания конфронтации между экономиками США и Европы.

Американское издание сообщает, что новый пакет субсидий и налоговых льгот, который направлен на поддержание «зеленого» бизнеса в США, в размере 369 миллиардов долларов вступит в силу уже 1 января 2023 года. Это приведет к тому, что европейскому бизнесу будет выгоднее перенести свои производственные мощности из Европы в США.

Например, европейские производители автомобилей и электромобилей в Германии и Франции уже начали сворачивать инвестиции в развитие производства на территории ЕС из-за высоких цен на энергоносители.

Поэтому в правительственных кругах Германии и Франции уже начало звучат мнение, что если им не удастся договориться с американскими коллегами мирным путем, то европейские чиновники также начнут принимать законы, направленные на укрепление промышленного сектора Европы за счет государственных инвестиций, сообщает издание Politico.