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Вторая серийная атомная подлодка проекта 885М (“Ясень-М”) с названием “Красноярск” проходит испытания в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия “Севмаш” Михаила Будниченко.

Где именно проводятся испытания, не уточняется. Летом сообщалось, что первые ходовые испытания новой подлодки состоялись в Белом море. Сколько продлятся испытания “Красноярска”, после чего субмарину предадут на флот, также не уточняется.

“Красноярск” был заложен в 2014 году. На воду подлодку спустили в конце июля 2021-го. Основное ударное оружие подлодок проекта “Ясень-М” – крылатые ракеты “Калибр” и “Оникс”. В мае 2021 года в состав ВМФ России вошла первая и головная подлодка указанного проекта – “Казань”.

Будниченко также рассказал, что уже завершены испытания исследовательской атомной субмарины “Белгород”. Её уже передали заказчику. К передаче готовят и подводный ракетный крейсер ” Генералиссимус Суворов”.

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