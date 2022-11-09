До прибытия на фронт мобилизованных российских бойцов, ВС РФ будут выполнять лишь задачи стратегической обороны. В наступление сейчас идти нет никакого смысла, так как сил для него явно недостаточно, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин.

Он напомнил, что украинские ВС в это время пытаются наступать сразу с нескольких направлений. Особое внимание привлекает к себе Херсонская область, где Киев регулярно бросает боевиков в атаки на разные населенные пункты, пытаясь обнаружить уязвимость в линии обороны.

В ходе таких вылазок ВСУ несут крупные потери, поэтому уже к Новому году им просто некем будет воевать. Иностранные наемники вряд ли станут в таких же количествах приезжать в холодный зимний период, а поставки оружия замедлятся.

Как раз к этому моменту российский резерв уже будет на фронте, что позволит начать полномасштабное наступление. Обескровленный Киев даже не сможет оказать серьезного сопротивления, так как у него уже не будет ни солдат, ни техники и вооружения в достаточном количестве.