ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев демонстрирует готовность к новому наступлению, однако это лишь имитация. Резервы личного состава ВСУ истощены, оружия в распоряжении противника тоже нет, поэтому о реальных контратаках говорить не приходиться, рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО раскритиковал “диванных аналитиков, заявляющих, что ВС РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре ВСУ только потому, что не могут начать наступательную операцию. Подберезкин напомнил, что США и НАТО первым делом уничтожают именно энергетические и другие ключевые объекты. Россия же действовала гуманно, пытаясь не вредить мирному населению

Сейчас РФ исправляет свои просчеты, полностью изменив сценарий спецоперации. Теперь она превращается из специальной в военную кампанию, поэтому армия действует соответственно.

Также Подберезкин отметил, что удары по инфраструктуре Украины играют важную роль, так как лишают противника возможности быстро перебрасывать силы на нужные участки фронта, осуществлять своевременные обслуживание и ремонт военной техники.

Вам может понравиться

Народная милиция ЛНР: ВСУ прекратили попытки прорвать оборону

Глава пресс-службы 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ разочаровались в своих попытках прорвать российскую оборону и перешли к исключительно разведывательным мероприятиям. Иногда они еще делают

ВСУ Украины попытались атаковать беспилотниками территорию Крыма

В очередной сводке с поля боя на Украине портал “Военное обозрение” рассказал об очередной атаке беспилотных аппаратов ВСУ на Крым. По предположениям местных властей, цель Киева была Балаклавская ТЭС, однако

ISW: план генерала Суровикина работает, вокруг Донецка создана «зона безопасности»

Союзные силы практически завершили создание безопасной зоны вокруг Донецка, что означает успешную реализацию плана главнокомандующего СВО Сергея Суровикина. Такое заявление сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что