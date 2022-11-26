Киев демонстрирует готовность к новому наступлению, однако это лишь имитация. Резервы личного состава ВСУ истощены, оружия в распоряжении противника тоже нет, поэтому о реальных контратаках говорить не приходиться, рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО раскритиковал “диванных аналитиков, заявляющих, что ВС РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре ВСУ только потому, что не могут начать наступательную операцию. Подберезкин напомнил, что США и НАТО первым делом уничтожают именно энергетические и другие ключевые объекты. Россия же действовала гуманно, пытаясь не вредить мирному населению

Сейчас РФ исправляет свои просчеты, полностью изменив сценарий спецоперации. Теперь она превращается из специальной в военную кампанию, поэтому армия действует соответственно.

Также Подберезкин отметил, что удары по инфраструктуре Украины играют важную роль, так как лишают противника возможности быстро перебрасывать силы на нужные участки фронта, осуществлять своевременные обслуживание и ремонт военной техники.