Как сообщает РИА Новости, в европейской политической среде уже можно услышать мнение, что из-за конфликта между Россией и англосаксонским миром страдают страны Европейского союза. Однако теперь возникла новая угроза, из-за продолжающейся эскалации на Украине, ЕС может испортить отношения и с Китаем.

В первую очередь это касается разрушения партнерских отношений между Берлином и Пекином. Если еще недавно в политической среде Германии существовало мнение о партнерских отношениях по оси Берлин-Москва-Пекин. Москву из этой цепочки уже убрали полностью. Теперь все чаще в самой Германии начинают звучать заявления, что Китай это не стратегический партнер, а прямой соперник.

Очень интересным выглядит и проект стратегии Германии по развитию отношений с Китаем, который был подготовлен немецким МИД, и опубликован в Der Spiegel. Суть документа заключается в том, что при выстраивании взаимоотношений между Китаем и Германией на первый план должен выйти вопрос соблюдения прав человека, а не экономический аспект.

Наверное, именно поэтому после встречи Шольца с китайским генсеком, последний заявил, что политическое доверие между странами очень легко разрушить, но потом будет трудно восстановить. Таким образом, лидер Китая дает понять, что Европейскому союзу не стоит проводить зависимую от третьей стороны политику.