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Известный голливудский актер Крис Эванс в 2022 году получил титул «самого сексуального мужчины» по версии журнала People. Ежегодно издание выбирает претендентов на звание самого сексуального мужчины мира. Так в минувшем году почетный титул получил 52-летний актер Пол Радд. А сейчас звание первого секс-символа издание решило отдать Крису Эвансу.

Крис Эванс запомнился зрителям благодаря участию в таких кинокартинах, как «Короли улиц», «Фантастическая четверка», «Тор 2: Царство тьмы», «Сколько у тебя?». Однако любимцем публики он стал благодаря роли Капитана Америки во множестве фильмов вселенной Marvel.

Отмечается, что стать «самым сексуальным мужчиной» Крис Эванс должен был еще в минувшем году. Однако скандал с интимным видео, которое актер по ошибке выложил в популярную социальную сеть, повлиял на решение редакции People.

По словам знаменитого актера, данный титул принесет больше радости не ему самому, а его родной маме.

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