Американскими учеными было отмечено, что около 252 миллионов лет тому назад на Земле случилось массовое вымирание. Однако эксперты подчеркивают, что еще до этого было вымирание, которое ранее не упоминалось.

Как заявляют специалисты, в пермский период случилось массовое вымирание живых существ в количестве 96 %. Последний широко известный для нас период вымирания на Земле произошел в меловом периоде. Тогда мучительной смертью погибли динозавры. Соответствующий научный материал появился в издании PNAS.

Но еще до динозавров, на 100 миллионов лет ранее, произошло так называемое эдиакальное вымирание микроорганизмов. Однако достоверных на сто процентов данных у ученых еще нет. Но археологами были найдены окаменелости, которые свидетельствуют об этом.

По словам экспертом массовое вымирание могло произойти из-за того, что понизился уровень углекислого газа в океане. Выжить смогли лишь те, кто адаптировался к новым условиям. Однако таких живых организмов было немного.