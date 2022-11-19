Украинские командиры готовы перевести любого бойца ВСУ подальше от линии фронта, но за определенное вознаграждение. То есть, за взятку, рассказал один из военнослужащих, оказавшихся в плену.

Кроме того, боец рассказал, почему был вынужден сложить оружие. По его словам, в одном из боев по подразделению открыл “дружественный огонь” украинский танк. Практически сразу появились российские военнослужащие и у солдата не оставалось другого выхода, так как он оказался меж двух огней.

Взяточничество процветает в украинской армии много лет. Причем наблюдается оно не только непосредственно на передовой, но и в тылу. Там любой гражданин Украины может “отмазаться” от мобилизации всего за несколько тысяч долларов, а то и вовсе уехать в Европу за более крупную сумму.