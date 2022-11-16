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Киев постоянно заявляет о необходимости “победы над Россией” в ходе боевых действий. Эксперты портала “Свободная пресса” отмечают, что если ВСУ действительно хотят добиться хоть минимальных успехов, на это у них осталось не более 60 дней.

Авторы публикации приводят заявление американского эксперта Майка Уитни. Он сообщает, что по мнению многочисленных западных аналитиков, украинская экономика через два месяца может окончательно развалиться. И удержать ее на плаву не помогут даже рекордные финансовые вливания со стороны США и Европы.

Уитни отмечает, что уже сейчас украинцы ищут любые способы уехать как можно дальше от родной страны, в которой все ужасно. Российские же войска продолжают вести наступление на Донбассе и вполне способны освободить регион за все те же 60 дней. Кроме того, стремительно приближается зима и уже с первыми морозами ВС РФ получат практически идеальные условия для нового наступления. Которыми главнокомандующий СВО Сергей Суровикин обязательно воспользуется. И тогда Киеву останется только садиться за стол переговоров, так как ни США, ни другие страны Запада уже не будут его поддерживать.

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