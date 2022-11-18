Падение ракеты на востоке Польши никак не повлияло на расстановку вооружённых сил США в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона Сабрину Сингх.

Она уточнила, что Вашингтон после “ракетного инцидента” предложил Варшаве помощь с его расследованием, но что касается расстановки военных подразделений США, которые дислоцируются в Польше, то здесь нет никаких изменений.

15 ноября на востоке Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Изначально страны Запада и Украина поспешили обвинить Россию в нанесении ударов по польской территории. В Кремле заявляли, что ничего подобного не было. Впоследствии появилась информация, что на Западе склоняются к мысли, что на Польшу всё же упала украинская ракета, выпущенная системой ПВО. Сейчас по факту “ракетного инцидента” ведётся расследование.