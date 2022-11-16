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Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что происхождение ракет, свалившихся на территорию Польши, пока не установлено. Неизвестно, кто именно выпустил эти боезаряды – Украина или все-таки РФ.

Бригадный генерал также отметил, что Польше и особенно Киеву сейчас не стоит заявлять о необходимости применения 5-й статьи Устава НАТО, в котором прописаны меры по обеспечению коллективной безопасности. Данная статья подразумевает использование сил Североатлантического альянса для защиты страны, на которую напали. Но факт нападения на Польшу в данный момент не зафиксирован.

Эксперты считают, что Пентагон уже пытается замять скандал, так как понимает – ракеты, попавшие в польскую деревню, были украинскими. Ранее подобная ситуация возникала, когда комплекс С-300 ВСУ случайно сбил румынский самолет. Тогда дело тоже спустили на тормозах, не вводя санкций против Киева.

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