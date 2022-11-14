В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором показаны последствия боевых действий в населенном пункте Павловка. Запись сделана бойцами ОБТФ “Каскад”, а также подразделений морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота, которые сумели установить контроль над стратегически важным для Киева селом, передает портал “Военное дело”.

На записи, которая из моральных соображений не публикуется, видны многочисленные тела украинских боевиков, которые пытались оказывать отчаянное сопротивление. Им была поставлена задача во что бы то ни стало удержать Павловку, однако справиться с ней не удалось.

Союзные силы отвоевали у националистических подразделений ВСУ населенный пункт, а также уничтожили 18 баз противника, расположенных на территории села. Киев долгое время выстраивал здесь крупный укрепрайон, но это не помогло ему справиться с российскими ВС, освободившими Павловку.