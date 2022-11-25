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Как сообщает РИА Новости, на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован проект постановления, который призывает признать Российскую Федерацию «страной-спонсором терроризма», а также исключить ее из Организации Объединенных Наций.

Данный проект постановления был подан на регистрацию в украинский парламент в пятницу. Инициатором постановления записан спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, а также ряд других депутатов.

Полное название документа для украинского парламента звучит следующим образом, «Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины для признания режима Российской Федерации террористическим, исключения государства России из Организации Объединенных Наций и ее последующем реформировании, ответственности всех политических сил России, которые выступили с поддержкой агрессии».

Также в пояснительной записке к проекту указано, что необходимо провести реформирование ООН и лишить Российскую Федерацию права вето.

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