Пленные российские военные в украинском плену подвергались истязаниям со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Сотрудники ведомства пытали их током. Об этом РИА “Новости” рассказали освобождённые из плена военнослужащие Народной милиции ДНР. Уточняется, что их лично пытки не затронули, однако бойцы лично общались с теми, кому повезло меньше.

Станислав Лебеденко и Артур Клинов – так зовут освобождённых пленных – рассказали о нескольких военнослужащих, которых пытали, привязывая к ним провода и пуская по ним электрический ток. На нескольких пленных такие истязания просто “опробовали”, других “прямо жарили”.

Бойцы уточнили, что пытки применялись не ко всем подряд, а только к тем военнослужащим, показания которых на допросах различались. Кроме пыток током сотрудники СБУ использовали тактику запугиваний и просто избивали военнопленных, чтобы те больше рассказывали.