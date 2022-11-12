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Портал “Военное обозрение” подтвердил получение одним из конструкторских бюро России ракеты к американской РСЗО HIMARS. Эти боевые системы имеются в распоряжении украинской армии и активно используются для ударов по военной и гражданской инфраструктуре освобожденных населенных пунктов.

Авторы публикации приводят сообщение военного эксперта Бориса Рожина. Он рассказал, что ракету удалось получить благодаря посредничеству третьих стран. При этом она полностью снаряжена, что позволяет внимательно изучить технологические решения, используемые в производстве.

Российские инженеры тщательно изучат боезаряд, что позволит разработать средства противодействия ему и свести к минимуму ущерб от использования противником таких ракет.

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