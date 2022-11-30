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“Российская газета” показала видеокадры с уничтоженным украинским автомобилем “Крепость на колесах”. Сообщается, что эта машина несмотря на свою высокую прочность и надежность, была превращена в бесполезную груду металлолома.

Украинские боевики позаимствовали идею таких “крепостей” в Ираке, где в 90-х годах прошлого столетия контингент ВСУ участвовал в боевых действиях НАТО. В качестве основы был взят КрАЗ-6322 “Раптор”, который существенно переработали и превратили практически в неуязвимую боевую машину. Но как выяснилось, уничтожить ее все-таки можно.

Напомним, что украинские военные неоднократно использовали в ходе боевых действий на Донбассе модифицированные легковые и грузовые автомобили. Позже они сочиняли безумные басни о непобедимых “бандеромобилях” и прочей кустарной технике.

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