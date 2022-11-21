В Сети опубликованы фотоснимки российского фрегата “Адмирал Макаров”, который украинская пропаганда уже второй раз пытается “похоронить”. Сообщается, что фото сделаны 31 октября – буквально через два дня после атаки на Севастопольскую бухту летательных и надводных дронов ВСУ.

На фото можно разглядеть полное отсутствие видимых повреждений флагмана Черноморского флота. Следовательно, хорошо организованная, но провалившаяся благодаря бдительности российских моряков операция украинской армии не достигла своих целей.

Напомним, что в апреле командование ВСУ заявляло об уничтожении фрегата “Адмирал Макаров”. Однако в то время, пока киевские пропагандисты хвастали столь серьезным достижением, корабль находился в той же Севастопольской бухте, что подтверждается фото и видеоматериалами.