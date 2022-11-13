Дрон-камикадзе “Ланцет” уничтожил на территории Украины израильский бронеавтомобиль Amir. Такие боевые машины изготавливаются компанией GAIA Automotive Industries, работающей на военно-промышленный комплекс страны, что невольно вызывает ряд вопросов к Тель-Авиву, пишет издание “Московский комсомолец”.

Все дело в том, что Израиль с самого начала специальной военной операции регулярно отказывал президенту Украины Зеленскому, сперва просящему, а потом даже требующему поставок оружия.

Тель-Авив пропускал мимо ушей истерики украинского лидера и спокойно пояснял, что согласен исключительно на гуманитарные поставки, но оружия Киев не получит. В связи с этим возникает резонный вопрос – как броневик Amir оказался на Украине.

В настоящий момент комментарии Минобороны РФ отсутствуют, никакой официальной информации нет. Но зато есть видео, на котором можно четко разглядеть израильскую военную технику, уничтожаемую дроном “Ланцет”. Вряд ли бронетранспортеры можно отнести к гуманитарным грузам, поэтому реакция России точно будет.