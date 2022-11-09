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Под Угледаром штурмовой батальон ДНР “Каскад” продолжает вести боевые действия против украинских нацистов. Портал “Русская весна” опубликовал видео применения бойцами республики беспилотника-камикадзе “Куб”, разработанного концерном “Калашников”.

На кадрах записи зафиксировано уничтожение польской самоходной артиллерийской установки KRAB, которую барражирующий боеприпас сам и обнаружил. После удара САУ превратилась в груду металла и вряд ли подлежит восстановлению.

Авторы публикации отмечают, что беспилотники “Куб”, “Ланцет” и прочие были закуплены для Народной милиции ДНР с помощью читателей издания. Они успешно применяются для уничтожения живой силы и бронетехники противника, наносят разящие удары по боевикам ВСУ.

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