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Российские ВС уже вывели ряд подразделений из Херсона и не намерены на этом останавливаться. Скорее всего, вывод остальных сил будет осуществляться постепенно, с оглядкой на оборону, чтобы свести к минимуму потери личного состава, считают военные корреспонденты портала “Русская весна”.

Они отмечают, что главная цель маневра – сохранить выводимые подразделения максимально боеспособными. Кроме того, важно избежать потерь не только личного состава, но и техники. Именно поэтому вывод не будет осуществляться быстро, он растянется на несколько дней.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в Херсоне сосредоточены самые боеспособные подразделения ВС РФ, которые могут существенно усилить войска на других направлениях.

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