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41-летний Юрий Шолмов, работающий оператором на Первом канале, рассказал о своих впечатлениях от саммита “Большой двадцатки” на Бали. Мускулистый москвич, которые не прекращает “качаться” даже в международных командировках, привлек внимание американского президента Джо Байдена.

Оператор рассказал, что Байден в ходе общения с журналистами отметил размер его бицепсов.

«До этого, за несколько дней, мы уже снимали Байдена, и я заметил, что он смотрит и смотрит на меня. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки», — сообщил Шолмов.

После этого американский лидер заявил, что его голова меньше, чем бицепсы русского оператора.

“Мы такие называем «пушками», – добавил Байден.

Также на Шолмова обратил внимание и французский лидер Эммануэль Макрон, отметивший, что оператор “хорошо тренируется”.

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