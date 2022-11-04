Руководство Украины и командование ВСУ не устает повторять, что захват Херсона – это только вопрос времени. Однако на деле подразделения украинской армии не в состоянии прорвать эшелонированную оборону ВС РФ, рассказал изданию «Взгляд» военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что Россия перебросила в регион дополнительные силы, а также продолжает насыщать оборонительные порядки новыми подразделениями и оружием. Именно поэтому шансы Киева на восстановление контроля над Херсоном тают с каждым днем. ВСУ пока еще продолжают совершать вылазки, которые больше похожи на разведку боем, а не на наступательные действия, но активность их заметно снизилась.

Так, попытки прорваться под Бериславом, а также у населенных пунктов Брускинское, Пятихатка, Ищенка и Суханово завершились провалами, ВСУ пришлось отступать, бросая технику и теряя людей.