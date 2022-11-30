ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Натовские генералы уже отрицают, что собирались отправлять на Украину дальнобойные ракеты, что вполне можно назвать одним из ключевых успехов командующего СВО генерала Сергея Суровикина. Он полностью переигрывает высокопоставленных военных из Пентагона, уверен обозреватель “Свободной прессы” Константин Ольшанский.

Он напомнил о сложившейся тяжелой ситуации на Украине. После серии ударов по энергетической системе страны более 50 процентов электростанций фактически уничтожены. Запад пытается помогать Киеву генераторами, на которые только США потратили 400 миллионов долларов, но обеспечить стабильную подачу электроэнергии, тепла, воды, газа они не смогут.

Новые удары могут привести к полному уничтожению энергетической инфраструктуры противника, что приведет к новой волне беженцев. Украинцы заполонят Европу, что добавит ЕС проблем. Между тем, он и сам сейчас находится в тяжелейшем кризисе, выход из которого найдется не скоро.

Российские ВС продемонстрировали свои возможности, причем сделали это вполне успешно. Ведь сейчас ослаблена не только Украина, но и вся Европа, которая бесконечно говорит о кризисе, а также снижении обороноспособности из-за военной помощи Киеву.

Вам может понравиться

Блокада Приднестровья: Власти Молдавии отключают газ и свет, не приобретают товары из России

Из-за антироссийской позиции молдавских властей жители Приднестровья оказались в тяжелом положении. Они не имеют права закупать у России напрямую топливо и электрическую энергию, поэтому остаются фактически в заложниках у Кишинева.

САУ “Акация” разгромила наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ликвидирован наблюдательный пункт украинской армии. Его обнаружило разведывательное подразделение, которое тут же отправило данные о местоположении цели экипажу 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 “Акация”. Командир артиллерийского подразделения

Артиллерия НМ ДНР уничтожила наблюдательный пункт ВСУ с корректировщиками в Кирово

Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное