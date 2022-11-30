Натовские генералы уже отрицают, что собирались отправлять на Украину дальнобойные ракеты, что вполне можно назвать одним из ключевых успехов командующего СВО генерала Сергея Суровикина. Он полностью переигрывает высокопоставленных военных из Пентагона, уверен обозреватель “Свободной прессы” Константин Ольшанский.

Он напомнил о сложившейся тяжелой ситуации на Украине. После серии ударов по энергетической системе страны более 50 процентов электростанций фактически уничтожены. Запад пытается помогать Киеву генераторами, на которые только США потратили 400 миллионов долларов, но обеспечить стабильную подачу электроэнергии, тепла, воды, газа они не смогут.

Новые удары могут привести к полному уничтожению энергетической инфраструктуры противника, что приведет к новой волне беженцев. Украинцы заполонят Европу, что добавит ЕС проблем. Между тем, он и сам сейчас находится в тяжелейшем кризисе, выход из которого найдется не скоро.

Российские ВС продемонстрировали свои возможности, причем сделали это вполне успешно. Ведь сейчас ослаблена не только Украина, но и вся Европа, которая бесконечно говорит о кризисе, а также снижении обороноспособности из-за военной помощи Киеву.