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Военнослужащие ВСУ, мобилизованные из Сумской области, рассказали РИА Новости, как командование фактически отправило их сдаваться в плен к российским военным.

Один из бойцов рассказал, что сразу после мобилизации его вместе с подразделением отправили под Соледар. Там пришел офицер, который отобрал 16 человек и отправил занимать позицию, которая якобы оставалась украинской. Но на деле она уже была занята Народной милицией ДНР. Фактически, не очень умный командир просто использовал бойцов в качестве пушечного мяса.

Другой боец, Виталий Мартыненко, несколько прояснил ситуацию. Он заявил, что офицер не стал сопровождать боевиков непосредственно до позиции, а на полдороги поручил сделать это своим подчиненным. Сам же командир ушел обратно. В результате завязался бой с подразделениями ДНР, причем большая часть украинцев были вынуждены сдаться в плен.

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