Плохая погода и проблемы с эвакуаций – основные причины высоких потерь украинской армии на бахмутском направлении. Такое мнение высказал офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев – сообщает “МК”.

Он уточнил, что осенняя распутица привела к тому, что до позиций, которые занимают украинские военные, не может добраться их техника, чтобы эвакуировать раненых и заменить бойцов. Подчас в одних и тех же окопах украинцам приходится оставаться по несколько суток, отметил Сергеев. Из-за того, что подмога не в состоянии прийти вовремя, множество раненных солдат не получают необходимой помощи и умирают.

Всё это ведёт не только к потерям, как таковым. Такая ситуация деморализует военных с украинской стороны, рассказал Сергеев. По его мнению, переход Бахмута под контроль российских войск может произойти уже в ближайшее время.