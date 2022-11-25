Американский офицер разведки морской пехоты поделился мыслями, как бы могла проводиться специальная военная операция (СВО) на Украине , если бы за неё взялись США. Скотт Риттер сравнил СВО с операцией “Буря в пустыне” – её международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами проводила в 1991 году. Об этом пишет “Лента.ру” со ссылкой на ютуб-канал, где было опубликовано интервью с участием офицера.

Риттер отметил, что во время “Бури в пустыне” западные войска не церемонились с военными Ирака, которые оккупировали Кувейт. Если те, сидя в траншеях, не хотели сдаваться, то и время на переговоры коалиция не тратила, а просто “втаптывала их гусеницами танков”. Кроме этого, если неприятель прятался в посёлках, то эти населённые пункты уничтожались полностью. Похожую тактику западная коалиция могла бы применить и на Украине, участвуй она в боевых действиях на месте России.

“Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется — погибает”, – сказал Риттер, добавив, что таким образом дошёл бы до Польши.

В то же время офицер США подчеркнул, что Россия ведёт боевые действия иначе, и Москва никогда не пойдёт на такие кардинальные меры в отношении соседней страны.