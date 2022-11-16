Оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой Народной Республики “Каскад” продолжает успешно применять дроны-камикадзе для уничтожения вооружения и техники украинских националистов. Так, в ходе боев за Угледар именно барражирующие боеприпасы ликвидировали танк Т-72, принадлежащий ВСУ.

Портал “Русская весна” разместил видеозапись еще одного из боев под Угледаром, в ходе которого беспилотный аппарат “Ланцет” уничтожил самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства. Напомним, что Париж уже несколько месяцев поставляет такие боевые системы на Украину.

На видеоролике видно, как “Ланцет” обнаруживает французскую САУ, после чего наносит по ней сокрушительный удар. Артиллеристы ВС РФ, получившие координаты позиций ВСУ накрывают их огнем, существенно усиливая эффект. После серии мощных взрывов противник больше не предпринимает каких-либо попыток контратаковать.