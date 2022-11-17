Реакция украинских властей на инцидент, произошедшей на территории Польши с упавшей ракетой, может свидетельствовать о том, что Киев не слишком уверен в свои силах. Поэтому старается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией, развязав тем самым мировую войну. Об этом пишет обозреватель Эндрю Корибко в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола, – сообщает РИА “Новости”.

15 ноября на востоке Польши упала ракета или её остатки (сейчас идёт расследование). Из-за этого погибли два человека. Украина сразу заявила, что речь идёт об обстреле польской территории со стороны России. Президент Владимир Зеленский заявил тогда, что Москва идёт на эскалацию конфликта, поэтому НАТО нужно действовать в рамках договора о коллективной безопасности. Позже однако выяснилось, что на территории Польши могли упасть ракеты, выпущенные системой ПВО Украины, напоминает Корибко.

Обозреватель указывает, что в случае если бы к словам Зеленского в первые часы после инцидента отнеслись в серьёз, то мирового конфликта было бы не избежать. Корибко уточняет, что позиция Зеленского выдаёт слабые позиции Киева в противостоянии с Москвой. Кроме того, украинские власти опасаются, что Запад готовит почву для переговоров с Россией и вскоре начнёт оказывать на Зеленского “невыносимое давление”, считает американский обозреватель.