В последнее время Североатлантический военный блок развернул активную деятельность в Румынии и Молдавии. Это может свидетельствовать о том, что НАТО готовится высадить десант в районе Одессы или города Николаева. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Артамонов – пишет издание Pravda.ru.

Специалист уточнил, что российские вооружённые силы не могут помешать тому, что “творится в этом углу бывшей Украины”. Артамонов предположил, что подразделения НАТО усилят оборону территорий, которую сейчас контролирует киевский режим. Речь идёт о землях, простирающихся от Одессы до Румынии и Молдавии. Традиционное название этой территории – Южная Бессарабия, добавил обозреватель.

Артамонов предположил, что здесь будет формироваться ударная группировка (“революционная армия”), которая начнёт наступление на Крым, о планах по возврату которого Киев заявлял неоднократно.