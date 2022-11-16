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Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что украинская армия ведет себя агрессивно по отношению к странам Североатлантического альянса. Две ракеты ВСУ, залетевшие в Польшу – это лишь продолжение необъявленной агрессии Киева против НАТО.

Аналитик напомнил, что только в марте текущего года произошло несколько эпизодов, подтверждающих агрессию Украины. Так, ракеты С-300 в начале весны уничтожили румынский вертолет Ми-8 и истребитель МиГ-21, причем в обоих случаях экипажи погибли.

Также в марте на украинской мине подорвалось эстонское судно Helt, которое затем в течение длительного времени перемещалось по акватории Черного моря. Нельзя не упомянуть и эпизод с американским журналистом, машина которого была расстреляна фольксштурмом Украины. Тогда же, в марте, в Хорватии упал беспилотный аппарат ВСУ со взрывчаткой.

Осенью на минах, расставленных украинской армией где попало, подорвались турецкий катер и румынский корабль. И вот, очередной инцидент в Польше.

По мнению аналитика, Украина таким образом ведет войну с НАТО, но при этом пытается во всем обвинить Россию. Впрочем, получается у нее плохо, так как страны Альянса быстро выявляют виновника инцидентов.

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