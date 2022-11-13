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Американские военные эксперты сходятся во мнении, что и Украина, и Россия используют зиму для перегруппировки войск, возьмут паузу для подготовки наступления ближе к концу февраля. Однако Киев вряд ли будет вести себя спокойно, пишет издание The New York Times.

Журналисты считают, что ВСУ начнут скрытую кампанию, используя новую тактику. Они попробуют продемонстрировать Москве, что вполне способны атаковать цели даже на российской территории. И задействуют для этого, скорее всего, вооружение западного образца.

Также авторы публикации отмечают, что стремительно приближающаяся зима может быть использована президентом США Джо Байденом для усиления военного потенциала Украины, а также для снабжения ее оружием, которого в настоящий момент пока нет на складах.

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